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Экс-медсестра детской клинической больницы №4 в Новосибирске получила штраф за избиение младенца-отказника. Во вторник, 8 мая, Ленинский районный суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и вынес приговор.

"Судебный штраф составил 15 тысяч рублей", — цитирует "НГС.Новости" слова источника в прокуратуре Ленинского района.

Напомним, инцидент произошел 8 апреля. Тогда пациентка родильного отделения опубликовала в сети ролик, на котором было запечатлено жестокое обращение с восьмимесячной девочкой-отказницей.

В записи видно, как медсестра бьет ребенка рукой по голове и несколько раз кидает ее на кровать.

После публикации записи областной Следственный комитет возбудил уголовное дело, а ребенка передали в дом ребенка для того, чтобы найти приемных родителей.