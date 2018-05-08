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Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства. За назначение проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, а против выступили 56 человек, пишет РИА Новости.

Уточняется, что кандидатуру Медведева поддержали депутаты фракции ЛДПР и "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" высказались против. Проводилось открытое голосование, вопрос о премьере стал единственным на заседании.

Агентство пишет, что Думу посетил Владимир Путин, который представил кандидатуру Медведева. Президент добавил, что премьер "возглавлял правительство в сложные годы".

Глава государства подчеркнул, что правительство, несмотря на сложности, смогло "решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу". Также он призвал депутатов утвердить Медведева главой правительства.

После этого перед депутатами выступил премьер, рассказав об итогах и основных направлениях работы кабмина, после этого он ответил на вопросы представителей фракций.

"Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял", — заявил Медведев.

Он пообещал, что, если его утвердят премьером, новое правительство будет сотрудничать с Госдумой "не менее успешно".

Напомним, ранее Медведев предложил назначить своими замами Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.