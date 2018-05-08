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Пенсионерка на Алтае ударила ножом своего мужа и вызвала скорую

, ИА "Амител"
Женщина поссорилась с пьяным супругом и ударила его ножом в область живота

Фото: kharkiv.web2ua.com

Полицейские Майминского района проводят проверку по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 65-летнему местному жителю. О том, что мужчина с ножевым ранением был госпитализирован в больницу стражам порядка сообщили врачи, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Правоохранители выехали по адресу, откуда доставили сельчанина. В доме находилась его 65-летняя супруга, признавшаяся в нападении на близкого человека. У пенсионерки изъяли предполагаемое орудие преступления — кухонный нож, на котором остались следы крови.

По предварительным данным, потерпевший пришел домой пьяным, из-за чего супруги поссорились. Тогда женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в область живота. Затем, опасаясь за его жизнь и здоровье, она вызвала скорую. Прибывшие медики госпитализировали потерпевшего и оказали ему необходимую помощь.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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