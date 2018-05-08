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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Документ был подписан менее, чем через час после того, как Дума дала президенту согласие на назначение Медведева главой правительства. На пленарном заседании его кандидатуру представлял лично Путин.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — сказано в тексте документа.

Напомним, накануне правительство сложило полномочия перед вступившим в должность на новый срок Путиным. Глава государства поручил кабмину работать до формирования нового правительства, а позднее внес на рассмотрение Думы кандидатуру Медведева на должность премьер-министра.

Ранее Медведев на встрече с "Единой Россией" назвал имена своих потенциальных замов, среди которых фигурировали Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Ольга Голодец и Максим Акимов.