Фото: gazeta.ru

"Газета.Ru" сделала мемы, использовав снимок "скучающей" депутата Госдумы Натальи Поклонской во время инаугурации.

Напомним, накануне, 7 мая, в Кремле проходила инаугурация Владимира Путина на четвертый президентский срок. В сети обратили внимание на фото, где изображена грустная и задумчиво стоящая около стены в кремлевских интерьерах Поклонская.

Газета подчеркивает, что решила сама создать фотошоп галерею из "мест и ситуаций, где депутат смотрелась бы не менее органично и драматично".

Также издание со ссылкой на RT добавляет, что позднее депутат отреагировала на свой снимок с инаугурации главы государства.

"Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю", — заявила она.