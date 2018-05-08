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Глава РФ Владимир Путин сообщил, что выполнение его майского указа потребует дополнительно 8 триллионов рублей. При этом изначально объем необходимых средств исчислялся в 10 триллионов рублей, пишет ТАСС.

"Мы все это считали <...> Я вам приоткрою карты: до позавчерашнего дня еще спорили, все посчитали, мы оптимизировали эту цифру до 8 триллионов", — заявил он на пленарном заседании Государственной думы, добавив, что считает 8 триллионов дополнительных расходов достаточной суммой.

Президент рассказал, что изначально при выстраивании программы "исходили из необходимости дополнительно изыскать 10 трлн рублей, даже, может быть, чуть побольше".

Президент напомнил, что накануне подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" и перечислил ряд основных статей расходов по нему. "Это здравоохранение и там везде счетные позиции: нам нужно создать столько-то ФАПов на селе, это стоит определенных денег; нам нужно провести цифровизацию всего здравоохранения и это будет стоить столько-то; нам нужно поменять транспорт, нам нужно вложить деньги в образование в сфере медицины", — привел примеры глава госдуарства, уточнив, что подобные счетные позиции предусмотрены разделами указа, которые касаются образования и инфраструктуры.

По словам Путина, подсчеты расходов на выполнение майского указа велись экономическим блоком правительства и его коллегами в администрации президента на протяжении полутора лет.