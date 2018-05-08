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Участников "Бессмертного полка" в Минске пригласили на другую акцию

, ИА "Амител"
Ранее организатор "Бессмертного полка" заявил, что мэрия отказала в проведении шествия

Фото: nadbugom.by

Власти Минска пригласили организаторов и участников акции "Бессмертный полк" присоединиться к республиканской акции "Беларусь помнит", преследующей те же цели и являющейся ее аналогом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Мингорисполкома.

Ранее организатор "Бессмертного полка" в Минске Валерий Драко сообщил, что мэрия в 2018 году отказала в проведении шествия, заявив, что на 9 Мая уже запланирована иная акция. При этом Драко заявил, что шествие состоится, не смотря на запрет.

Агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на руководителя организации "Русь молодая" Сергея Луща сообщило, что власти города во вторник, 8 мая, все же согласовали проведение "Бессмертного полка" в Минске, но с небольшими изменениями по времени. По данным агентства, "Русь молодая" тоже подавала в исполком соответствующую заявку, глава организации встретился с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем и они пришли к полному взаимопониманию.

Представитель пресс-службы Мингорисполкома подтвердила факт встречи, отметив, что организаторов "Бессмертного полка" пригласили присоединиться к акции "Беларусь помнит".

На вопрос, можно ли считать "Бессмертный полк" самостоятельным мероприятием, она ответила отрицательно, отметив, что это не отдельная акция.

Акция "Беларусь помнит" стартует в Минске на площади Победы в 12:00 по местному времени.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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