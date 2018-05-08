Фото: theins.ru

Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения власти на Украине депутат Надежда Савченко потребовала разрешения ей присутствовать на заседаниях Верховной рады и участвовать в деятельности парламента страны. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Facebook-страницу Савченко.

Издание пишет, что депутат написала письмо к генпрокурору Украины Юрию Луценко.

"Я, как народный депутат, требую обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады", — говорится в его тексте.

Подчеркивается, что в минувшем месяце Савченко попросила разрешить ей встретиться с помощниками-консультантами.