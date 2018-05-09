Фото: миамир.рф

Россия при продолжении торгового конфликта КНР и Соединенных Штатов может заместить для Китая ряд позиций.

"Будет тут как тут со своими хрюшками", — сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления в Госдуме во вторник, 8 мая, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что сельское хозяйство становится в России конкурентоспособным.

"Мы боремся, скажем, за китайский рынок свиней, допустим, до сих пор. Пока еще не достигли нужного результата, но, надеюсь, наши китайские друзья отреагируют, сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Тем более, если они с американцами начнут тягаться, и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками", — цитирует агентство слова Путина.