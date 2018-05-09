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Около трети жителей России (30%) готовы жить без интернета, если в стране начнется массовая блокировка сайтов. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоги опроса портала Superjob.

Отмечается, что лишь 1% россиян готов обходить блокировки любых приложений и продолжить их использовать. 25% респондентов переживают за судьбу торрент-трекеров, банковских приложений, платежных сервисов и интернет-магазинов.

Также названы конкретные ресурсы, блокировки которых боятся граждане страны. Так, опасаются ограничения доступа к "ВКонтакте" 18% участников опроса, к YouTube — 12%, а к Google — еще 10% респондентов.

Порядка 8% россиян боятся блокировки "Яндекса", 7% — Instagram, 6% — Telegram. По 5% участников опроса опасаются блокировки Mail.ru и мессенджера WhatsApp, а 4% — соцсети Facebook. Для 3% респондентов самым большим ударом станет блокировка мессенджера Viber и соцсети "Одноклассники".

За возможную блокировку Wikipedia и Skype волнуются лишь по 2% россиян. Блокировки всех вышеперечисленных сайтов опасаются 3% граждан страны.

Исследование проводилось с 26 апреля по 3 мая. В нем участвовала тысяча человек из 229 населенных пунктов.