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Голливудский актер Стивен Сигал ведет переговоры с одним из российских каналов. Артист уже встретился с представителями канала и обсудил возможные варианты сотрудничества, пишет Life во вторник, 8 мая.

Предполагается, что Сигал будет вести шоу, посвященное новейшему супероружию. Кроме этого, в студии и на полигонах он будет сравнивать вооружение РФ и США. Также актер будет рассказывать о последних достижениях военной мощи и продемонстрирует последние разработки военных РФ.

Сообщается, что новая программа должна запуститься осенью, в новом телесезоне. Издание подчеркивает, что Сигал уже говорил, что чувствует себя в РФ как дома.