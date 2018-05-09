Фото: "Инцидент Новосибирск"

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Тело мертвого мужчины нашли в машине на Ленинском рынке, пишет "НДН.Инфо".

Инцидент произошел днем в понедельник, 7 мая. В машине Toyota нашли тело мужчины, как позднее стало известно — его убили из огнестрельного оружия, пишет издание. Личность погибшего удалось установить в короткий срок – им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

В областном ГУ МВД сообщили, что в полицию поступала информация о преступлении, на место выезжали стражи порядка. В данный момент они проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, убитый проживал в Новосибирске порядка десяти лет, у него остался маленький ребенок. Подробностей от полицейских пока нет.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.