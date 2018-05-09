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Forbes лишил Путина лидерства в списке самых влиятельных людей мира

, ИА "Амител"
Первое место занял Си Цзиньпин

Фото: imenno.ru

Российский лидер Владимир Путин впервые за пять лет уступил первую строчку в рейтинге влиятельнейших людей мира по версии Forbes. В обновленном списке на первом месте находится глава КНР Си Цзиньпин, передает "Лента.ру".

По словам составителей рейтинга, генсек Компартии Китая стал первым, поскольку ему удалось лучше других укрепить власть. "Он пользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао", — пишут авторы, напоминая, что в марте Всекитайское собрание народных представителей не только переизбрало его на пост главы государства, но и убрало из Конституции ограничение по предельному числу сроков.

Российский лидер опустился на вторую строчку, замыкает топ-3 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В десятку самых влиятельных людей мира вошли также немецкий канцлер Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, Папа Римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер Индии Нарендра Моди и сооснователь Google Ларри Пейдж.

Саудовский принц и спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в президентские выборы в США, стали дебютантами рейтинга.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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