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Военные Израиля нанесли ракетный удар по территориям к югу от Дамаска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сирийское ТВ.

Атака была произведена по району Кисва. Подчеркивается, что ПВО республики успешно отразили авиаудар.

В пресс-службе израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) данные сообщения комментировать не стали.

Life добавляет, что ранее появилась информация о том, что ВС Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности. Отмечалось, что военные "готовы к разным сценариям" развития ситуации. В районе Голанских высот были развернуты системы ПВО, а местные власти организовали доступ в бомбоубежища.