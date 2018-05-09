"Это священная дата": Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем Победы

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Глава Барнаула Сергей Дугин поздравил ветеранов, тружеников тыла и горожан с Днем Победы, подчеркнув, что 9 мая является священной датой в истории нашей страны.

"9 Мая – священная в истории нашей страны дата. Мы чествуем поколение победителей – ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, чьи подвиг, стойкость, любовь к Отечеству и героизм помогли выстоять в этой страшной войне. Мы обязаны им жизнью и благодарны за мир и благополучие каждого из нас!", — отметил глава города.

По словам Дугина, в России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война.

"Сегодня наш общий долг — не позволить этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение, сохранить в сознании новых поколений восприятие Великой Победы как символа национального единства, воинской славы и доблести советского народа", — уверен градоначальник.

В этот праздничный день он пожелал всем здоровья, долголетия, сил и бодрости, мира, радости и благополучия.