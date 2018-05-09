Создатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поздравил всех с Днем Победы и заявил, что продолжит бороться за мессенджер в России.

"Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как "закон есть закон". Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны — Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы. А это значит, что и сама блокировка Telegram незаконна", — отметил Дуров.

Он подчеркнул, что если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то ее требование вписывалось бы в рамки Конституции, однако "речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц".

"Это — прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки", — отметил Дуров.

Он также заявил, что несмотря на решение судов в России и позицию, которую заняла власть государства, он продолжит борьбу за судьбу мессенджера.

"Мы продолжим борьбу за Telegram в России. История наших предков учит биться до победного конца", — заявил Дуров.