Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех земляков с Днем Победы.

"От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы! Она досталась Отечеству тяжелейшей ценой, является гордостью и святыней нашего народа. Мы никогда не забудем о десятках миллионов убитых в сражениях, умерших от голода и жестоких пыток в лагерях нацистской Германии. На фронтах погибло около 300 тысяч уроженцев Алтайского края! Земляки в рядах бойцов Красной Армии сделали все, чтобы освободить мир от фашизма. Титаническими усилиями наших тружеников тыла были отправлены на фронт эшелоны с боеприпасами, теплыми вещами и продовольствием. Жители края дали приют тысячам эвакуированных детей, помогли вернуться в строй более 100 тысячам раненых бойцов и командиров", — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что после победы наши ветераны совершили еще один беспримерный подвиг самоотверженности и любви к Родине — восстановили страну из руин.

"Наследники Победы навсегда в неоплаченном долгу перед старшим поколением за подаренные свободу, мир и право на счастливую жизнь. Наша обязанность — бережно хранить память о героях, правду о войне. Каждый, кому дорого будущее своей страны, семьи, 9 мая вновь встанет в строй "Бессмертного полка", — также отметил Александр Карлин.

Свое поздравление он завершил пожеланиями землякам счастья, мира, добра и благополучия.