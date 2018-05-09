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Сборная России по хоккею установила рекорд на чемпионате мира в Дании

, ИА "Амител"
Матч между сборными России и Чехии пройдет 10 мая

Фото: REUTERS

Сборная России по хоккею на проходящем в Дании чемпионате мира установила новый рекорд не пропустив ни одной шайбы, сообщает "Советский спорт".

"180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб — это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах. До вчерашнего дня максимум был 139 минут и 47 секунд на чемпионате мира 1983 года", — говорится в сообщении Федерации хоккея России (ФХР).

Рекорд по общему времени без пропущенных шайб на мировом первенстве был установлен в 2017 году и равняется 201 минуте и 50 секундам.

Матч между сборными России и Чехии пройдет 10 мая.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.05.2018 10:21
С

Помню начало восьмидесятых - США, Канада, Чехословакия, Швеция, Финляндия, иногда выскакивала неплохая команда фРГ во главе с отличным Кюнхаклем.

Бразильские сборные по хоккею - Дания, Франция и т.д. не помню.

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9.05.2018 10:44
- гость -

10:21) А смысл сказанного????

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