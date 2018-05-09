Сборная России по хоккею на проходящем в Дании чемпионате мира установила новый рекорд не пропустив ни одной шайбы, сообщает "Советский спорт".
"180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб — это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах. До вчерашнего дня максимум был 139 минут и 47 секунд на чемпионате мира 1983 года", — говорится в сообщении Федерации хоккея России (ФХР).
Рекорд по общему времени без пропущенных шайб на мировом первенстве был установлен в 2017 году и равняется 201 минуте и 50 секундам.
Матч между сборными России и Чехии пройдет 10 мая.
Комментарии
Помню начало восьмидесятых - США, Канада, Чехословакия, Швеция, Финляндия, иногда выскакивала неплохая команда фРГ во главе с отличным Кюнхаклем.
Бразильские сборные по хоккею - Дания, Франция и т.д. не помню.
10:21) А смысл сказанного????