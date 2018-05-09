Председатель ЦИК России Элла Памфилова в 2017 году заработала 15,5 миллиона рублей, сообщается на сайте комиссии.

Согласно опубликованным данным, доход Памфиловой за прошлый год составил 15 534 232 рубля. Отмечается, что этот годовой доход включает в себя средства, полученные от продажи квартиры.

За Памфиловой также числится жилой дом 230 квадратных метров, земельный участок (2033 квадратных метра), гараж и автомобиль Volkswagen Beetle ("Жук").

Как следует из прошлогодней декларации, общий доход главы ЦИК в 2016 году был почти в два раза больше — 30,657 миллиона рублей. Пресс-служба ведомства пояснила, что в эту сумму вошла годовая зарплата в 5,7 миллиона и средства от продажи недвижимости — 24,16 миллиона рублей.

В 2015 году, когда Памфилова работала на посту уполномоченного по правам человека в России, ее доход был на уровне 7,6 млн рублей.