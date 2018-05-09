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Цветы и мороженое украли в Барнауле

, ИА "Амител"
Розы - 25 штук, мороженое - точное количество устанавливается

Фото: ladytech.ru

В Барнауле за прошедшие сутки мужчина похитил букет цветов, а также до этого неизвестные украли мороженое из киоска, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул". 

Как отмечается, в ночь на 9 мая в городе несколько экипажей ДПС разыскивали внедорожник Toyota Land Cruiser, водитель которого в полночь ограбил цветочный магазин, расположенный по адресу Малахова, 79а. Добычей стал букет из 25 красных роз. 

"Вскоре похититель цветов был задержан по адресу ул. Антона Петрова, 124. Как пояснил задержанный, похищенные цветы он подарил жене", — говорится в паблике.

Кроме того, в период времени с 20:00 7 мая до 20:30 8 мая кто-то ограбил киоск с мороженым, расположенный по адресу ул. Юрина, 275и, в парке "Эдельвейс". Было украдено мороженое различных наименований, точное количество устанавливается.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.05.2018 10:42
Vanadiy2014

Детям мороженое, его бабе цветы. Смотри не перепутай!

0  0
9.05.2018 10:45
розовая кофточка

Да, что ж такое то? Понакупают машин, на цветы денег не хватает!

0  0
9.05.2018 10:46
розовая кофточка

Да, что ж такое то? Понакупают машин, на цветы денег не хватает!

0  0
9.05.2018 10:52
- гость -

Вор не воровать не может.

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