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Кадыров о назначении Медведева: "Человек слова, не дает пустых обещаний"

, ИА "Амител"
"Мы в Чечне постоянно чувствуем помощь Дмитрия Анатольевича", - подчеркнул Кадыров

Фото: укроп.org

Глава Чечни Рамзан Кадыров  в соцсетях прокомментировал согласие Госдумы на назначение Дмитрия Медведева на должность председателя Правительства России, кандидатуру которого представил лично президент России Владимир Путин

"Данное кадровое решение свидетельствует о неизменности курса Владимира Владимировича, направленного на дальнейшее ускоренное развитие экономики, социальной сферы, укрепление обороноспособности и выведение страны в число высокоразвитых держав мира", — заявил Кадыров. 

По его словам, Медведев является опытным и мудрым политиком мирового уровня, а также надежным членом команды Путина и "человеком слова и дела", который "не дает пустых обещаний".

"Дмитрий Анатольевич руководит правительством в очень сложное время. Целая система санкций, проблемы в мировой экономике и финансовой системе, крупные конфликты на территориях сопредельных стран вынуждали принимать экстренные меры для сохранение и развития экономики России, решения проблем импортозамещения. Он с ними прекрасно справился", — отметил Кадыров. 

"Мы в Чечне постоянно чувствуем помощь Дмитрия Анатольевича в решении самых сложных и важных проблем. Я искренно поздравляю Дмитрия Медведева с назначением на должность Председателя Правительства России, желаю успехов и удачи в служении нашей Родине — России", — добавил глава Чечни.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.05.2018 11:18
- гость -

Болото...

0  0
9.05.2018 11:43
Клоун о клоуне!

0  0
9.05.2018 11:45
- гость -

Если политик держит слово это не политик

0  0
9.05.2018 11:49
Гость

Они само собой чувствуют. Это же не про народ.

0  0
9.05.2018 12:26
перевод на русский

- димон денег даёт 1млн. Чечне в 6-8 раз больше, чем 3млн. областям. итого на рыло больше в 24 раза. никто там не работает, а дворцы круче цыганских.
- воровать, отжимать бизнесы в России позволяет.
- дядя Вова его любит как покорную шестерку. поэтому надо лизнуть-Вове это понравится.

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