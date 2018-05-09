Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях прокомментировал согласие Госдумы на назначение Дмитрия Медведева на должность председателя Правительства России, кандидатуру которого представил лично президент России Владимир Путин.

"Данное кадровое решение свидетельствует о неизменности курса Владимира Владимировича, направленного на дальнейшее ускоренное развитие экономики, социальной сферы, укрепление обороноспособности и выведение страны в число высокоразвитых держав мира", — заявил Кадыров.

По его словам, Медведев является опытным и мудрым политиком мирового уровня, а также надежным членом команды Путина и "человеком слова и дела", который "не дает пустых обещаний".

"Дмитрий Анатольевич руководит правительством в очень сложное время. Целая система санкций, проблемы в мировой экономике и финансовой системе, крупные конфликты на территориях сопредельных стран вынуждали принимать экстренные меры для сохранение и развития экономики России, решения проблем импортозамещения. Он с ними прекрасно справился", — отметил Кадыров.

"Мы в Чечне постоянно чувствуем помощь Дмитрия Анатольевича в решении самых сложных и важных проблем. Я искренно поздравляю Дмитрия Медведева с назначением на должность Председателя Правительства России, желаю успехов и удачи в служении нашей Родине — России", — добавил глава Чечни.