Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом и нацизмом, сообщает телеканал "360".

Винник отметил, что победа принадлежит антигитлеровской коалиции, которая совместно боролась с фашизмом с 1939 года — с даты начала Второй мировой войны. Также он заявил, что эта война закончилась не 9 мая, а в августе 1945 года после подписания капитуляции Японии.

Депутат подчеркнул, что Украина сыграла в войне одну из ключевых ролей и основные бои пришлись на территорию его страны.

Отметим, что в последние годы одиозные заявления представителей украинского политикума и официального Киева о России уже стали привычным способом ведения политической борьбы за электорат внутри страны.