Фото: publika.md
Имена первых десяти финалистов конкурса "Евровидение" стали известны по итогам полуфинала, прошедшего накануне на арене Altice в Лиссабоне.
По итогам выступлений в финальную часть конкурса вышли следующие исполнители:
- Сезар Сэмпсон — Австрия;
- Элина Нечаева — Эстония;
- Элени Фурейра — Кипр;
- Иева Засимаускайте — Литва;
- Netta — Израиль;
- Миколас Йозеф — Чехия;
- Equinox — Болгария;
- Евгент Бушпепа — Албания;
- Саара Аалто — Финляндия;
- Райан О’Шонесси — Ирландия.
Из числа участников конкурса выбыли представители Азербайджана, Исландии, Бельгии, Белоруссии, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.
Российская певица Юлия Самойлова выступит с песней "I Won't Break" во втором полуфинале, который пройдет 10 мая. Финал же "Евровидения" пройдет 12 мая.
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