Юриста Трампа обвинили в получении $500 тысяч от Вексельберга

Личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна заподозрили в получении 500 тысяч долларов после американских президентских выборов от миллиардера из России, сообщает "Дождь" со ссылкой на Twitter адвоката Майкла Авенатти.

"После серьезного расследования мы обнаружили, что адвокат Трампа мистер Коэн вскоре после президентских выборов получил около 500 тысяч долларов от компании, которую возглавляет российский олигарх, имеющий близкие связи с Путиным", — написал Авенатти.

Он предположил, что эти деньги могли пойти на вознаграждение Дэниелс за молчание о связи с Трампом. Авенатти представляет интересы порнозвезды Сторми Дэниелс.

В докладе с результатами расследования говорится, что заплатившим юристу Трампа "российским олигархом" является бизнесмен Виктор Вексельберг. Согласно докладу, Вексельберг и его двоюродный брат американец Эндрю Интрейтер осуществили восемь переводов на счет Коэна на общую сумму 500 тысяч долларов. Платежи осуществлялись в период с января по август 2017 года, отмечается в документе. Они проходили через американский фонд Columbus Nova Technology Partners (CNTP), которым руководит Интрейтер.

5 мая The New York Times со ссылкой на источники сообщил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера провела беседу с Вексельбергом в Нью-Йорке в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы США.

Вексельберга опросили примерно два месяца назад после того, как его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. По сведениям CNN, команда Мюллера бизнесмена по вопросу денежного перевода Коэну. "Цель платежей, которые предшествовали санкциям, и характер деловых отношений между Вексельбергом и Коэном неясны", — отмечает CNN. По словам собеседников телеканала, следователи также допросили Интратера.