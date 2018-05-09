Информация о моделях iPhone 2018 года появилась в Сети

Стали известны некоторые возможные характеристики и размеры новых моделей iPhone 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на японский блог Macotokara.

Речь идет о двух новых имплементациях iPhone X и о бюджетной версии смартфона. Отмечается, что корпорация Apple представит новую модель iPhone X с дисплеем с диагональю 6,5 дюйма, однако сами размеры телефона будут такими же, как и у iPhone 8Plus с экраном с диагональю 5,5 дюйма. Кроме того, корпус телефона будет на 0,2 миллиметра толще в связи с изменениями в устройстве задней камеры.

Вторая модель iPhone X будет обладать таким же корпусом, как нынешний iPhone X, но линза камеры будет шире из-за увеличения ее сенсоров.

Бюджетная версия будет обладать LCD-дисплеем с диагональю 6 дюймов, а не 6,1 дюйма. Помимо этого, у данной модели будет лишь одна задняя камера.

Сообщается также, что после обновления до версии iOS 12 технология распознавания Face ID теперь сможет работать и в горизонтальном положении. В iOS 11 функция распознавания лиц работает, только если телефон находится в вертикальном положении.