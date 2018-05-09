Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Поистине народная акция "Бессмертный полк", как всегда, привлекла огромное количество жителей Барнаула.
В ряды "Бессмертного полка" с портретами своих воевавших родственников 9 мая встали десятки тысяч барнаульцев.
Как проходит шествие в эти минуты, смотрите в фоторепортаже портала Amic.ru.
Также напомним, что на нашем портале можно увидеть трансляцию этой акции в прямом эфире.
Комментарии
Ходили с портретами дедов. Стыдно было деду в глаза смотреть за полицию на улице и старост в деревнях.