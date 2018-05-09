Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Поистине народная акция "Бессмертный полк", как всегда, привлекла огромное количество жителей Барнаула.

В ряды "Бессмертного полка" с портретами своих воевавших родственников 9 мая встали десятки тысяч барнаульцев.

Как проходит шествие в эти минуты, смотрите в фоторепортаже портала Amic.ru.

Также напомним, что на нашем портале можно увидеть трансляцию этой акции в прямом эфире.