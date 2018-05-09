В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара израильских военных в районе Кисва под Дамаском, сообщает РИА Новости.

Как показано на кадрах, опубликованных в YouTube, после ракетного обстрела вспыхнул пожар. На месте работают пожарные и сотрудники гражданской обороны.

Ранее сообщалось об ударе израильских военных по территориям к югу от Дамаска.

По данным местных СМИ, сирийским средствам ПВО удалось сбить две ракеты.

По последним данным, в результате удара по южной окраине Дамаска погибли по меньшей мере два человека. По информации сирийского государственного агентства SANA, жертвами израильской авиации стали муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.