Парламент Чечни подготовил к внесению в Госдуму законопроект о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков подряд, пишет RT со ссылкой на спикера регионального Заксобрания Магомеда Даудова.

По словам Даудова, этот законопроект "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".

Вопрос о внесении документа в Госдуму будет рассмотрен 10 мая.

Несколько месяцев назад с аналогичным предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что в России "нет альтернативы" действующему президенту Владимиру Путину.

Глава Чечни подчеркнул, что властям необходимо подумать о продлении сроков полномочий Путина.

Согласно Конституции РФ "одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд". Впрочем, ранее Государственная дума РФ уже одобряла внесение в Конституцию поправки, согласно которой срок полномочий президента увеличился с 4 до 6 лет.