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Путину могут разрешить быть президентом еще 12 лет - три срока подряд

, ИА "Амител"
Вопрос о внесении документа в Госдуму будет рассмотрен 10 мая

Фото: supercoolpics.com

Парламент Чечни подготовил к внесению в Госдуму законопроект о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков подряд, пишет RT со ссылкой на спикера регионального Заксобрания Магомеда Даудова.

По словам Даудова, этот законопроект "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".

Вопрос о внесении документа в Госдуму будет рассмотрен 10 мая.

Несколько месяцев назад с аналогичным предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что в России "нет альтернативы" действующему президенту Владимиру Путину

Глава Чечни подчеркнул, что властям необходимо подумать о продлении сроков полномочий Путина.

Согласно Конституции РФ "одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд". Впрочем, ранее Государственная дума РФ уже одобряла внесение в Конституцию поправки, согласно которой срок полномочий президента увеличился с 4 до 6 лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.05.2018 13:25
- гость -

Да, давайте подтирайтесь конституцией...

0  0
9.05.2018 13:29
месный

партия жуликов и воров ваще охренела?!?!?!

0  0
9.05.2018 13:34
- гость -

месный, ну вы же на митинги не ходите? Получите Путина форева!

0  0
9.05.2018 13:42
- гость -

По ходу, второй Лёня Брежнев уже перед нами... И умрет так же, как он, находясь при власти, в глубоком маразме.

0  0
9.05.2018 13:49
- гость -

пожизненно!
ну, а че! ограничить конституцией количество сроков - 1 раз! но навсегда! И передавать власть наследнику
У нас всегда так было!
слава Царю!

0  0
9.05.2018 13:53
- гость -

13:49, ну в этом случае конституцию придется переписать прямо с первой строчки. Её уже и сейчас смешно читать.

Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

0  0
9.05.2018 14:00
Элвис

заброс для изучения мнения толпы. обычный прием.

0  0
9.05.2018 14:04
- гость -

9.05.2018 13:53
И с чем Вы не согласны? У нас свободная страна и любой обладающей законодательной инициативой может внести любой закон, что не означает его принятие. Конституции четко написано два срока подряд, подряд приписал в проект Собчак лично. пока Конституцию не трогали и трогать не будут.

0  0
9.05.2018 14:05
Ну чего разошлись-то?

Прочитайте чуть дальше заголовка: сие предложение родил господин КАДЫРОВ собственной персоной. По-моему, с этим персонажем все понятно. И относиться к его словам нужно соответствующим образом, понимая скрытую шкурную цель "гордого горца".
А Путин - человек слова, он конституцию нарушать не будет принципиально. Он это уже однажды доказал. А вот найти изящный обходной путь, чтобы, формально не будучи президентом, иметь всю полноту реальной власти - это ему никто не запретит. И опять же - он уже однажды так сделал, почему бы не повторить при случае?

0  0
9.05.2018 14:24
- гость -

иметь всю полноту реальной власти - это ему никто не запретит.
-------------

Согласно конституции РФ это может сделать народ.

0  0
9.05.2018 14:29
- гость -

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
-------------------------------------------
Интересно. Референдумы вроде запретили.

0  0
9.05.2018 14:32
- гость -

Клещ.

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