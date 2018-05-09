Парламент Чечни подготовил к внесению в Госдуму законопроект о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков подряд, пишет RT со ссылкой на спикера регионального Заксобрания Магомеда Даудова.
По словам Даудова, этот законопроект "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".
Вопрос о внесении документа в Госдуму будет рассмотрен 10 мая.
Несколько месяцев назад с аналогичным предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что в России "нет альтернативы" действующему президенту Владимиру Путину.
Глава Чечни подчеркнул, что властям необходимо подумать о продлении сроков полномочий Путина.
Согласно Конституции РФ "одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд". Впрочем, ранее Государственная дума РФ уже одобряла внесение в Конституцию поправки, согласно которой срок полномочий президента увеличился с 4 до 6 лет.
Комментарии
Да, давайте подтирайтесь конституцией...
партия жуликов и воров ваще охренела?!?!?!
месный, ну вы же на митинги не ходите? Получите Путина форева!
По ходу, второй Лёня Брежнев уже перед нами... И умрет так же, как он, находясь при власти, в глубоком маразме.
пожизненно!
ну, а че! ограничить конституцией количество сроков - 1 раз! но навсегда! И передавать власть наследнику
У нас всегда так было!
слава Царю!
13:49, ну в этом случае конституцию придется переписать прямо с первой строчки. Её уже и сейчас смешно читать.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
заброс для изучения мнения толпы. обычный прием.
9.05.2018 13:53
И с чем Вы не согласны? У нас свободная страна и любой обладающей законодательной инициативой может внести любой закон, что не означает его принятие. Конституции четко написано два срока подряд, подряд приписал в проект Собчак лично. пока Конституцию не трогали и трогать не будут.
Прочитайте чуть дальше заголовка: сие предложение родил господин КАДЫРОВ собственной персоной. По-моему, с этим персонажем все понятно. И относиться к его словам нужно соответствующим образом, понимая скрытую шкурную цель "гордого горца".
А Путин - человек слова, он конституцию нарушать не будет принципиально. Он это уже однажды доказал. А вот найти изящный обходной путь, чтобы, формально не будучи президентом, иметь всю полноту реальной власти - это ему никто не запретит. И опять же - он уже однажды так сделал, почему бы не повторить при случае?
иметь всю полноту реальной власти - это ему никто не запретит.
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Согласно конституции РФ это может сделать народ.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
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Интересно. Референдумы вроде запретили.
Клещ.