Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время торжественного парада на площади Советов в Барнауле поздравил жителем региона с 73-ей годовщиной Великой Победы. По его словам, День Победы — священный праздник, который отмечает не только вся Россия. Победа в Великой Отечественной войне стала вехой планетарного уровня! С годами мы все глубже осознаем значение подвига целого поколения советских людей, удержавших мир от катастрофы.

"Но эта Победа над сильным и коварным врагом была достигнута ценой огромных усилий и жертв. Велик вклад нашего края в Победу. На фронт с Алтая ушли более полумиллиона человек. Каждый второй из них не вернулся к родному порогу. Наши воины славились мужеством и крепостью духа, не счесть примеров их героизма! Их имена вписаны в историю войны и навечно — в память народную", — отметил губернатор.

По его словам, гордость вызывают подвиги наших тружеников в тылу. Они проявляли образцы стойкости, делали порой даже невозможное, чтобы обеспечить армию оружием, боеприпасами, накормить и одеть фронт. Глава региона напомнил слова легендарного маршала Георгия Жукова, что время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну.

По словам Александра Карлина, это особо важно знать в наше непростое время.

"Пока мы помним свою историю, нашему Отечеству не страшны всякие недоброжелатели и открытые противники. Мы сегодня гордимся, что крепнет военная мощь России, что реализуются в стране широкомасштабные проекты, что в новом послании президента России Владимира Путина четко обозначены наши векторы дальнейшего движения вперед. И в этом нам непременно поможет общее чувство победителей, и мы сумеем преодолеть любые трудности на пути к намеченным целям, как это сумели наши прадеды и деды, отцы и матери в годы войны и послевоенного строительства, подъема целины и освоения космоса. Давайте в этот священный день вспомним всех поименно, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Вечная им память!" — заключил Александр Карлин.

В конце речи он предложил почтить память погибших минутой молчания. После этого на площади Советов начался военный парад Барнаульского гарнизона. Командовал парадом заместитель командира 35-й ракетной Краснознаменной дивизии полковник Владимир Кульчихин, принимает парад Военный комиссар Алтайского края полковник Сергей Катрашенко.

