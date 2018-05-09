Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время торжественного парада на площади Советов в Барнауле поздравил жителем региона с 73-ей годовщиной Великой Победы. По его словам, День Победы — священный праздник, который отмечает не только вся Россия. Победа в Великой Отечественной войне стала вехой планетарного уровня! С годами мы все глубже осознаем значение подвига целого поколения советских людей, удержавших мир от катастрофы.
"Но эта Победа над сильным и коварным врагом была достигнута ценой огромных усилий и жертв. Велик вклад нашего края в Победу. На фронт с Алтая ушли более полумиллиона человек. Каждый второй из них не вернулся к родному порогу. Наши воины славились мужеством и крепостью духа, не счесть примеров их героизма! Их имена вписаны в историю войны и навечно — в память народную", — отметил губернатор.
По его словам, гордость вызывают подвиги наших тружеников в тылу. Они проявляли образцы стойкости, делали порой даже невозможное, чтобы обеспечить армию оружием, боеприпасами, накормить и одеть фронт. Глава региона напомнил слова легендарного маршала Георгия Жукова, что время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну.
По словам Александра Карлина, это особо важно знать в наше непростое время.
"Пока мы помним свою историю, нашему Отечеству не страшны всякие недоброжелатели и открытые противники. Мы сегодня гордимся, что крепнет военная мощь России, что реализуются в стране широкомасштабные проекты, что в новом послании президента России Владимира Путина четко обозначены наши векторы дальнейшего движения вперед. И в этом нам непременно поможет общее чувство победителей, и мы сумеем преодолеть любые трудности на пути к намеченным целям, как это сумели наши прадеды и деды, отцы и матери в годы войны и послевоенного строительства, подъема целины и освоения космоса. Давайте в этот священный день вспомним всех поименно, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Вечная им память!" — заключил Александр Карлин.
В конце речи он предложил почтить память погибших минутой молчания. После этого на площади Советов начался военный парад Барнаульского гарнизона. Командовал парадом заместитель командира 35-й ракетной Краснознаменной дивизии полковник Владимир Кульчихин, принимает парад Военный комиссар Алтайского края полковник Сергей Катрашенко.
Комментарии
Мы сегодня гордимся, что крепнет военная мощь России
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Наверное что-то подобное Карлин говорил и в 1990 году Когда же наконец наступят времена когда можно будет гордится экономической мощью страны? Когда уровень зарплат в России дотянет хоть до половины того, что имеют люди США и поражённой Германии?
Сколько рядом с ним реальных ветеранов?
9.05.2018 12:07
- гость -
а вы кроме как о пожрать вообще еще о чем то думаете?
9.05.2018 12:18
- гость -
Сколько рядом с ним реальных ветеранов?
Это и мой вопрос: сколько псевдоветеранов рядом с ним?
а вы кроме как о пожрать вообще еще о чем то думаете?
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В нашем капиталистическом государстве деньги это не только "пожрать". Это в первую очередь здоровье и образование моих детей. Всё это у нас за деньги! Да и мне лекарства в аптеке за "гордость за военную мощь страны" не продадут.