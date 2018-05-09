Исследователи Сиднейского университета из Австралии пришли к выводу, что одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа являются туристы, сообщает "Ридус".

По мнению ученых, туриндустрия и любопытство человека в итоге погубят планету. Так, по итогам четырех лет наблюдений и расчетов выяснилось, что на долю туристов приходится 8% выбросов.

Как отмечают эксперты, именно в наиболее привлекательных для туристов странах наблюдаются серьезные проблемы с чистотой озонового слоя. В числе самых проблемных называют Мальдивы, Кипр и Сейшелы.

Также на основе полученных данных был составлен антирейтинг стран по объему произведенного туристами углекислого газа. На первом месте оказались США, далее идут Китай и Индия.