Экипажу МКС в День Победы дали выходной

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Экипажу Международной космической станции 9 мая дали выходной день — космонавты смогут посмотреть в записи трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА Новости.

Видеофайл, на котором будет записан парад, загрузят на медиасервер российского сегмента МКС.

Также отмечается, что каждая экспедиция на международной космической станции получает дополнительно к выходным по два праздничных дня по российской и американской программам полета.

В данный момент на МКС работают российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел и японский астронавт Норишиге Канаи.