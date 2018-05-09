Депутаты городской думы Лангепаса могут потерять свои места из-за того, что декларации о своих доходах за 2017 год сдали с ошибками, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в окружной думе ХМАО.

По словам источника, с проблемой столкнулись все городские депутаты от фракции "Единая Россия". Стоит отметить, что всего в думе Лангепаса 20 депутатов, из которых 19 представляют партию власти. И теперь из-за ошибок они должны сложить свои мандаты.

Председатель Городской думы Лангепаса подтвердить или опровергнуть информацию не смог, заявив, что находится в другом городе. В окружной прокуратуре ХМАО переадресовали вопрос в окружной департамент кадровой политики. Директор Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО от комментариев отказалась, пишет издание.

Как объяснил агентству старший прокурор управления генеральной прокуратуры по УрФО, если в декларациях депутатов были допущены какие-либо ошибки, которые не были исправлены в установленные законом сроки, то будет решаться вопрос о необходимости проверочных мероприятий и дальнейшего прокурорского реагирования.

Лангепас основан в 1980 году в связи со строительством Локосовского ГПЗ и поселка для нефтяников и обслуживающего персонала. В 1985 году был присвоен статус города. Лангепас вошел в плеяду городов "Лукойла".