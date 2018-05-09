Как барнаульцы проводят 9 мая: обзор соцсетей

Торжественные мероприятия в честь 9 мая проходят сегодня по всему Алтайскому краю. Смотрим, куда ходили барнаульцы и что они выкладывали в свои соцсети.

Публикация от Коктейль Молотова (@cocktail_molotova) 8 Май 2018 в 9:34 PDT