Сегодня, 9 мая, страна отмечает 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. С праздником поздравляют и сами празднуют и алтайские политики. Пока немногие из них опубликовали свои фото и поздравления в соцсетях. Но все же.
Депутат Госдумы Наталья Кувшинова рассказывает о своей бабушке.
Наталья Кувшинова на московском параде на Красной площади.
Депутат Госдумы Александр Прокопьев о своем деде.
Сегодня великий и святой день. Наверное, нет семьи, которую бы обошла стороной война... Мой дед Александр Тимофеевич Лялин ушел на фронт в 20 лет – в октябре 1941 года. Сколько себя помню, восхищался им, любил слушать его рассказы о войне – не из книжек, фильмов, а от родного человека. Воевал и другой мой дед – Алексей Никонович Завьялов. Он ушел на фронт в июне 1942 года, сразу после окончания медучилища. Закончил войну в Восточной Пруссии командиром санитарной роты. Деда не стало в 1982-м, еще до моего рождения... Сегодня будем вспоминать всех, кто воевал, кто не вернулся с той войны, умер позже от ран, всех, кто приближал Победу в тылу: работал, ждал писем с фронта. День Победы дорог каждому из нас. Огромной ценой завоевана она. С праздником вас! С Днем Победы! #9Мая #ДеньПобеды
Депутат Госдумы Олег Быков.
Депутат АКЗС Дмитрий Аганов (в центре) и вице-премьер регионального правительства Андрей Щукин (справа).
И снова Дмитрий Аганов.
Депутат АКЗС, глава КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова.
Депутат Барнаульской городской Думы, сопредседатель Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Марина Ермоленко.
Это тоже депутаты БГД Евгений Кулешов, Сергей Струченко и Алексей Маликов (слева направо).
Поздравление сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева.
Уважаемые ветераны, дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны, в жизни каждой российской семьи. Этот всенародный праздник неразрывно связан с подвигом героев–победителей, которые отстояли свободу и независимость Отчизны, подняли из руин разрушенные города и села. Их мужество и стойкость, верность долгу и высоким идеалам всегда будут для нас примером истинной любви к Родине и сопричастности к ее судьбе. В день этого всенародного праздника сердца наполняет искренняя гордость за наших отцов и дедов, защитивших и возродивших страну. Сокрушив фашизм, они подарили будущим поколениям мир. Саму возможность жить и растить детей, созидать и свободно развиваться. Память о Великой Отечественной войне – священна. Сколько бы лет ни прошло, подвиг победителей всегда будет примером силы духа, мужества и патриотизма нашего народа. Мы никогда не забудем тот вклад, который внесли в Победу наши земляки – в 1941-м на фронт ушел каждый четвертый житель Ойротии, практически все мужчины. 26 из них стали Героями Советского Союза, а один – полным кавалером ордена Славы. Более 6,5 тысяч сынов Горного Алтая награждены боевыми медалями и орденами. Уважаемые ветераны, земляки, в день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне желаю Вам и Вашим близким мира, счастья, здоровья и благополучия. Низкий вам поклон, дорогие воины, – павшие и живые! Вечная слава вашим немеркнущим подвигам! С Днем Победы!
А вот Владимир Полетаев уже на Красной площади в Москве, где в эти минуты проходит праздничный парад.
А это уже не из соцсетей. Игорь Вольфсон, в прошлом депутат АКЗС, коммунист. Он прошел в "Бессмертном полку" с фотографией отца.
"На фото мой отец. Я знаю, что когда началась война, он был минометчиком. Они держали оборону под Харьковом. И его ранило. Очень сильно ранило. После ранения отца списали. То, что на 9 мая сотни тысяч людей по всему миру выходят на улицы с плакатами своих родных, чтобы принять участие в акции, значит, что память сохранится, что мы сможем противостоять всем внешним и внутренним проблемам", — сказал он в беседе с корреспондентом портала Amic.ru.
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