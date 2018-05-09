Сегодня, 9 мая, страна отмечает 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. С праздником поздравляют и сами празднуют и алтайские политики. Пока немногие из них опубликовали свои фото и поздравления в соцсетях. Но все же.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова рассказывает о своей бабушке.

Наталья Кувшинова на московском параде на Красной площади.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев о своем деде.

Депутат Госдумы Олег Быков.

Депутат АКЗС Дмитрий Аганов (в центре) и вице-премьер регионального правительства Андрей Щукин (справа).

И снова Дмитрий Аганов.

Депутат АКЗС, глава КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова.

С Днем Победы! Публикация от Мария Прусакова (@prusakovamaria83) 8 Май 2018 в 7:53 PDT

Депутат Барнаульской городской Думы, сопредседатель Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Марина Ермоленко.

Это тоже депутаты БГД Евгений Кулешов, Сергей Струченко и Алексей Маликов (слева направо).

Поздравление сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева.

А вот Владимир Полетаев уже на Красной площади в Москве, где в эти минуты проходит праздничный парад.

С Днём Победы! Ура!!! Публикация от Владимир Полетаев (@vvpoletaev) 8 Май 2018 в 11:29 PDT

А это уже не из соцсетей. Игорь Вольфсон, в прошлом депутат АКЗС, коммунист. Он прошел в "Бессмертном полку" с фотографией отца.

"На фото мой отец. Я знаю, что когда началась война, он был минометчиком. Они держали оборону под Харьковом. И его ранило. Очень сильно ранило. После ранения отца списали. То, что на 9 мая сотни тысяч людей по всему миру выходят на улицы с плакатами своих родных, чтобы принять участие в акции, значит, что память сохранится, что мы сможем противостоять всем внешним и внутренним проблемам", — сказал он в беседе с корреспондентом портала Amic.ru.