Фото: Amic.ru, ИА "Атмосфера", пресс-служба правительства Алтайского края

Корреспондент Amic.ru поговорил с известными в Алтайском крае политиками и чиновниками о Дне Победе и что лично для них значит этот праздник.

Глава Барнаульской гордумы Галина Буевич

9 мая для меня — святой день. В каждой семье свое понимание тех бед, которые были. Мой дед мне рассказывал о тех страшных моментах войны, а вот победа — для всех у нас одна. В этот день главная мысль — чтобы больше не было войны. Часто в этот день я бываю со своими коллективами на различных площадках, общаюсь с ветеранами. В этот день мы должны уделять внимание именно им.

Сенатор Совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов

Я помню, когда большая масса ветеранов была молодой. Это примерно 60-е годы. Тогда праздник еще не отмечали так торжественно. Обидно, что с каждым годом ветеранов становится все меньше. Я помню, как к нам приходили в школу еще молодые ветераны. Это люди, которые также штурмовали космос, осваивали целину. Ветераны были ориентиром для нас.

Министр строительства и транспорта Алтайского края Иван Гилев

Праздник близок к сердцу практически каждому человеку. Сегодня на Западе праздник пытаются либо забыть, либо нивелировать. То, что сделал Советский Союз ради освобождения мира, — такого прецедента больше не было в мировой истории. Мои дети и супруга сегодня также идут в колонне "Бессмертного полка" с плакатами прадедов и дедов. Мы очень ответственно к этому подходим. Считаю, что пройдет еще 100 и больше лет, а в России этот праздник будут отмечать.

Депутат АКЗС от "Единой России" Татьяна Ильюченко

День Победы — самый трогательный и искренний праздник, который есть в нашей стране. Это дань памяти нашим предкам, единство нашего народа. Именно объединившись, наши предки смогли отстоять свободу и независимость. Действительно, это праздник со слезами на глазах.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров

Сегодня, когда возлагал цветы к Мемориалу Славы в Барнауле, искал там знакомые фамилии. Всем поклонился, возложил цветы. Для каждого из нас День Победы, безусловно, самый светлый праздник. Он дал нашей стране независимость, свободу, самостоятельность. Если не было бы победы — не было ни нас с вами, ни великой России. Наш народ сумел выдержать все трудности, что на них выпали. Выстоять все эти долгие дни и ночи, чтобы победить.

Глава Барнаула Сергей Дугин

9 мая – священная в истории нашей страны дата. Мы чествуем поколение победителей – ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, чьи подвиг, стойкость, любовь к Отечеству и героизм помогли выстоять в этой страшной войне. Мы обязаны им жизнью и благодарны за мир и благополучие каждого из нас!

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений. Сегодня наш общий долг ‑ не позволить этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение, сохранить в сознании новых поколений восприятие Великой Победы как символа национального единства, воинской славы и доблести советского народа.