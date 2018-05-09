Спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер заявил, что Россия может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость Эстонии, Латвии и Литве, сообщает РИА Новости.

По словам Волкера, россияне будут говорить одни вещи о перспективах возвращения полуострова, а Запад — другие: "Но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось".

Он признал, что проблема Крыма достаточно сложная, подчеркнув, что смотрит "с большим воодушевлением" на предшественников, проводивших политику непризнания "аннексии" балтийских государств.

Волкер добавил, что санкции в отношении России будут продолжаться, пока полуостров не станет украинским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова.