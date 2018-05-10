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Жители Алтайского края в первом квартале 2018 года стали намного больше брать кредитов в банках на покупку автомобилей по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли специалисты агентства "АВТОСТАТ" и НБКИ по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций.

Так, в регионе с начала года было куплено 1779 автомобилей. Причем 953 из них было приобретено в кредит. Это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля машин, приобретённых в кредит, достигла 53,6% в общем объёме авторынка. По этому показателю Алтайский край входит в лидеры регионов Сибирского федерального округа.

В число лидеров по кредитам на авто в целом по стране вошли такие регионы, как Москва и Московская область, а также Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодар, Самарская и Свердловская области.

Как следует из исследования, рынок автокредитования растет в целом в России. В общей сложности за первый квартал 2018 года россияне взяли 164,3 тысячи автокредитов — на 28,3% больше, чем за январь — март прошлого года. Доля купленных в кредит машин по итогам квартала достигла 50,3% от общего объёма автопродаж. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы автокредитования в первом квартале 2018 года выросли на 30,9% и составили 115,1 млрд руб. (в первом квартале 2017 г. – 87,9 млрд руб.).

"Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю "кредитных" автомобилей в структуре авторынка. Важно, что растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования", — прокомментировал тенденцию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По мнению экспертов, рост доли кредитных автомобилей в структуре рынка во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования.



