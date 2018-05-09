Российская часть экипажа 55-й космической экспедиции на МКС поздравила россиян с праздником Победы, сообщается на сайте Роскосмоса.

"9 мая 1945 года наша страна одержала победу над фашизмом. С тех пор в этот великий день мы радуемся и скорбим. Радуемся великой победе, скорбим о потерях", — обратился к россиянам борт-инженер Олег Артемьев.

"Мы все — люди, представители человечества. Понимая ужас, пережитый нашими родителями, каждый из нас обязан сделать все, чтобы наши дети не знали такого слова... слова "война", — добавил командир экипажа МКС Антон Шкаплеров.

Ранее сообщалось, что экипажу Международной космической станции 9 мая дали выходной день — космонавты смогут посмотреть в записи трансляцию парада Победы на Красной площади.

В данный момент на МКС работают российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел и японский астронавт Норишиге Канаи.