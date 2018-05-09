Звезды кино, музыки и спорта присоединились к объявленному накануне 9 мая флешмобу в честь Дня Победы. В соцсетях они делятся видеороликами, в которых читают письма, написанные фронтовиками.

К флешмобу #мызамир уже присоединились Иван Ургант, Баста, Полина Гагарина, Гарик Харламов, Дмитрий Хрусталев, Лиза Боярская и другие звезды.

Автор акции — креативный продюсер и телережиссер Андрей Болтенко. Отмечается, что это первый подобный проект ко Дню Победы, предназначенный, прежде всего, для молодежи. На данный момент в акции приняли участие уже несколько сотен человек.