Более 40 тысяч барнаульцев приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Более 40 тысяч жителей и гостей Барнаула прошли в День Победы в колонне "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"По предварительным данным, в акции памяти в краевой столице приняли участие более 40 тысяч человек. Шествие "Бессмертного полка" в День Победы прошло и в других городах и районах Алтайского края", — информируют региональные власти.

Напомним, что "Бессмертный полк" является одним из главных мероприятий празднования Дня Победы. Впервые в стране эта акция была проведена в 2012 году и сразу же получила статус поистине народной, найдя живой отклик в сердцах россиян.