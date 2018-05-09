Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Казалось, что весь город сегодня решил встать в колонны "Бессмертного полка". В 9.00 в транспорте было не протолкнуться. С Южного, с Горы, с Потока, со всех районов города люди ехали в центр, чтобы вместе с солдатами Великой Отечественной встать в строй. О том, почему всероссийская акция стала воистину народной и Великой и почему из года в год в шествии принимает участие все больше и больше людей, читайте в материале Amic.ru.

У Бога все живые

"Мне сестра сказала, что какая бы ни была погода, мы обязаны прийти сюда и пронести портреты своих дедов", — говорит жительница Барнаула Юлия. Женщина пришла с портретом своего деда — подполковника Николая Петровича Денилова. Говорит, что дедушка в свое время много рассказывал, но она тогда мало что слушала. А сейчас жалеет. Но и спросить уже не у кого.

"Знаем, что дед работал в органах КГБ. В Белоруссии боролся против бандеровцев. Слава Богу, что он не видит, что творится сейчас на Украине. Рассказывала бабушка, как дед вернулся домой весь белый, потому что ночью бандеровцы устроили казнь над его соратниками. Живыми распилили их бензопилой. А еще наш дедушка, когда в Ялте проходила встреча Черчилля, Сталина, Рузвельта, отвечал за безопасность на железной дороге. Он отвечал за отсутствие терактов. И получил потом за это награду. Для нас небезразлично то, что творится на Украине. Мы его внуки, мы воспитаны так", — делится Юлия.

Юлия пришла не одна – вместе с сестрой Еленой. "Мне сестра сказала, что какая бы ни была погода, мы обязаны прийти сюда и пронести портреты своих дедов", — добавляет женщина.

У Елены в руках тоже портрет ее деда. "Мой дед — капитан. Попал в плен в 1943 году. Его объявили без вести пропавшим, но он вернулся. Он не бежал из плена, потому что были ноги перебиты. Ему спасло жизнь то, что немцы не узнали, что он командир. Иначе бы его расстреляли. Для меня 9 мая – трогательный праздник. Когда я иду в колонне с дедом, я чувствую, что он рядом. И мне плакат хочется нести. Потому что это и счастье, и их горе", — рассказывает свою семейную историю Елена.

Сестры говорят, что 9 мая — это большой праздник для семьи и страны. И ничего удивительного в том, что из года в год в "Бессмертном полку" участвует все больше и больше людей.

"Я к такому выводу прихожу: наши люди такие, что нас чем больше давят, тем больше мы объединяемся. Скажу про себя. Я десять лет прожила в Германии. Уезжала туда "нейтральной". Вернулась патриоткой. Мы такие, нас больше давят, мы больше сплачиваемся. И правильно сегодня сказали, что пока память о них (о солдатах ВОВ) жива, они живые. Потому что у Бога все живы", — добавляет Юлия.

"Погиб в битве за Курск"

Многие, когда рассказывали свою историю, плакали. Почему — сказать сложно. Говорят, переполняют чувства. Гордость, боль, сострадание, благодарность, бесконечная боль и бесконечное счастье. Счастье, потому что сегодня солдаты снова в строю и можно сказать "спасибо".

"Это портрет моего деда. Я не так много, к сожалению, знаю. Его забрали на фронт в 1942 году, в июле. А в декабре этого же года он погиб в битве за Курск. Я третий раз иду в "Бессмертном полку". Это призыв моего сердца. Я не могу высказать. Что-то зовет", — рассказала порталу Amic.ru Людмила Горленко.

У каждой семьи своя история. Наталья и Алексей Роговы сегодня, 9 мая 2018 года, участвуют в акции в первый раз. Пришли вместе с детьми и с портретами дедушек.

"Мой дедушка 1901-го года рождения. Был призван в возрасте 43 лет. Воевал рядовым, был поваром. Затем получил звание сержанта. Получил орден Красной звезды за подвиг. Когда немцы напали на штаб, он убил шестерых врагов и вынес раненого командира. С войны вернулся, прожил долгую и счастливую жизнь. Умер в возрасте 96 лет", — рассказывает Наталья.

Ее супруг Сергей добавляет: "Это наша история. А сейчас историю пытаются переписать. И мы должны напомнить всему миру, как это было страшно. Мы помним наших предков. Мы гордимся их подвигом. Мой дед тоже воевал, воевал на "Катюше". Свой орден получил за то, что под огнем немцев отремонтировал "Катюшу", и они залпом смогли уничтожить порядка взвода пехоты противника".

По предварительным данным, в 2018 году в акции "Бессмертный полк" в Барнауле приняло участие более 40 тысяч человек.