Фото: пресс-служба Кремля

Парад Победы проходит в эти минуты на Красной площади в Москве — за мероприятием наблюдают президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Республики Сербия Александр Вучич.

Всего по Красной площади пройдут 33 парадных расчёта, сообщает пресс-служба Кремля.

За пешими расчетами проследует механизированная колонна. Движение колонны военной техники откроет танк времён войны Т-34–85 в сопровождении мотовездеходов со штандартами 10 фронтов.

Кроме того, по Красной площади проходит и новейшая техника. Это танки "Армата", машины пехоты "Курганец", бронетранспортеры "Бумеранг", гаубицы "Коалиция-СВ".

Любопытно, что впервые в параде примут участие боевая машина поддержки танков "Терминатор", роботы "Уран", беспилотники "Катран" и "Корсар".

Общее же количество образцов военной техники составляет 150.

А завершит парад авиация. Всего над Москвой пролетят 75 самолётов и вертолётов.