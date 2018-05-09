Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, комментируя свое предполагаемое назначение на пост вице-премьера, заявила, что готова решать проблемы соцсферы, сообщает "Говорит Москва".

"Если назначат, то, конечно, буду работать", — заявила журналистам Голикова.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать кардинальных перемен в социальной сфере, в частности, повышения пенсионного возраста и решения вопроса с накопительной частью пенсии, Голикова отметила, что эти вопросы будут ей решаться в случае ее назначения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой правительства Дмитрия Медведева. Тот предложил имена своих потенциальных заместителей. Предполагается, что отвечать за здравоохранение и пенсионную систему будет Татьяна Голикова.