Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, комментируя свое предполагаемое назначение на пост вице-премьера, заявила, что готова решать проблемы соцсферы, сообщает "Говорит Москва".
"Если назначат, то, конечно, буду работать", — заявила журналистам Голикова.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать кардинальных перемен в социальной сфере, в частности, повышения пенсионного возраста и решения вопроса с накопительной частью пенсии, Голикова отметила, что эти вопросы будут ей решаться в случае ее назначения.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой правительства Дмитрия Медведева. Тот предложил имена своих потенциальных заместителей. Предполагается, что отвечать за здравоохранение и пенсионную систему будет Татьяна Голикова.
Комментарии
а что они 17 лет делали? Обещалкины... Китай за это время в недосягаемую державу превратился
Развалила медицину, развалит и социалку. На пенсию всех в 93 года по совету Медведева.
На отличную работу наградить премьера красными революционными шароварами.
Хорошо считала