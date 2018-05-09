В январе-марте 2018 года доходы России от экспорта нефти в годовом выражении выросли на 21%, составив 28,2 миллиарда долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

При этом объем зарубежных поставок углеводородов снизился на 1,5% — до 61,6 миллиона тонн. Экспорт нефти уменьшился на 1,6% — до 40,6 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что стоимость нефтепродуктов на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке в скором времени может вырасти до 100 долларов за баррель. С февраля мировые цены на нефть демонстрируют рост. Так, накануне фьючерсы на сырье марки Brent выросли до 76 долларов за баррель впервые с конца ноября 2016 года.