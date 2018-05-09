Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что наша страна не позволит переписать историю Великой Отечественной войны и всегда будет помнить подвиг народа, добившегося победы.

"Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной Победой, это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ...Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать это. Никогда", — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, советский народ не дрогнул и не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства "предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами".

"Наш народ сражался насмерть. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия, не проводила под огнём агрессора эвакуацию миллионов людей и тысяч заводов, которые практически сходу, сразу стали выпускать для фронта технику и боеприпасы. Было сделано поистине невозможное. Никто не думал о себе, трудились героически: и женщины, и дети. Ради Родины, ради Победы. Ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны. Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов", — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что 9 мая объединяет все поколения историей мужества.