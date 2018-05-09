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Путин о Великой Победе: "Было сделано поистине невозможное"

, ИА "Амител"
Президент подчеркнул, что наша страна не позволит переписать историю

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что наша страна не позволит переписать историю Великой Отечественной войны и всегда будет помнить подвиг народа, добившегося победы.

"Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной Победой, это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ...Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать это. Никогда", — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, советский народ не дрогнул и не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства "предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами".

"Наш народ сражался насмерть. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия, не проводила под огнём агрессора эвакуацию миллионов людей и тысяч заводов, которые практически сходу, сразу стали выпускать для фронта технику и боеприпасы. Было сделано поистине невозможное. Никто не думал о себе, трудились героически: и женщины, и дети. Ради Родины, ради Победы. Ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны. Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов", — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что 9 мая объединяет все поколения историей мужества.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.05.2018 15:06
- гость -

Кто бы про народ говорил. Стоит в окружении охраны, полицаев и армии...

0  0
9.05.2018 15:26
Сергей

Где бы найти такого "тирана" , вопреки воли которого экономика рвалась вверх, народ победил в самой страшной войне, строил школы, больницы, развивал сам науку.

"Было сделано поистине невозможное" , может быть все таки не по щучьему - веленью оно получилось, ах да там икону вокруг Москвы возили, точно ...

0  0
9.05.2018 15:26
- гость -

И тут появился нитаньяху со словами вы многое то не
говорите

0  0
9.05.2018 15:29
Пионер

Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать это. Никогда", — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Мавзолей задрапировали в этот раз? Да и флага СССР, как-то не видно

0  0
9.05.2018 15:33
- гость -

Пионер +100

Сам все переписал и заявил о недопустимости )
У народа вообще к сожалению шизофрения. За другую страну воевали.

0  0
9.05.2018 15:44
- гость -

Станки в Барнауле начинали работать под открытым небом, к зиме крышу строили. На работу ходили пешком с горы. Ветеран войны и труда с Трансмаша мне рассказывал.
Сейчас в мирное время промышленность как после войны. Заводы купили подонки, которые все разрушили при бездействии государства.

0  0
9.05.2018 15:44
- гость -

Воевали за нашу общую землю, за будущее детей, преодолевали голод и разруху...
Но врят ли ожидали что все растащит кучка олигархов...

0  0
9.05.2018 15:54
- гость -

к сожалению, уже почти полностью эта история переписана. скоро нас каяться заставят...

0  0
9.05.2018 15:56
- гость -

Воевали за нашу общую землю, за будущее детей, преодолевали голод и разруху...
Но врят ли ожидали что все растащит кучка олигархов...
---
опять эта шарманка про баварское пиво. не стыдно? выбора, как в Европе, не было. либо победить, либо погибнуть

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