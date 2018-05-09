Украинские националисты напали на участников акции "Бессмертный полк" в Киеве, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что драку спровоцировали националисты, которые в толпе участников шествия начали петь украинский гимн. Началась потасовка. У одного из мужчин оказалось разбито лицо. Дружинникам, которые следили за порядком, он пояснил, что заступился за женщину, у которой хотели отнять портрет родственника-фронтовика.

Ранее сообщалось, что в Киеве националистам официально разрешили препятствовать акции "Бессмертный полк". Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ), которая была намерена организовать в Киеве свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Никто не забыт, ничто не забыто".

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что акция "Бессмертный полк" — это часть гибридной войны России против Украины и других стран.

Как сообщают украинские СМИ, по состоянию на 10:30 по местному времени в шествии в рамках акции "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной принимают участие порядка 1500 человек.