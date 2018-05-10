Фото: avito.ru

Четырехкомнатную двухуровневую квартиру площадью 190 квадратных метров продают в центре Барнаула за 14,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится на третьем и четвертом этажах элитного дома на улице Партизанской.

"Четыре лоджии застеклены, большая гардеробная, просто огромная гостиная с камином и просторная кухня-столовая, охрана, система видеонаблюдения по всему периметру дома и комплекса в целом, имеется детская и спортивная площадки. Зона барбекю, беседка", — описывает квартиру и жилой комплекс автор объявления.

В доме обустроены просторные парадные, полы и стены в подъездах дома выложены мрамором.

Также продавец добавляет, что имеется возможность приобрести подземную парковку.