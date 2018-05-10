Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Погода начнет меняться в Алтайском крае в четверг, 10 мая — в регионе ожидается потепление и будет преимущественно без осадков.

По информации алтайского ЦГМС, утром в крае местами прогнозируют туман. Дневные температуры составят +11...+16 градусов.

Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

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В Барнауле без осадков, утром возможен туман. Днем в краевой столице температура воздуха составит +11...+13 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.