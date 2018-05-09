Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Блиц-турнир по шахматам состоялся в Барнауле 9 мая на площади Сахарова в честь 73-ей годовщины Победы. Организатором выступила федерация этого вида спорта в Алтайском крае.

Большой шахматный бой на 50 досках между сборной ветеранов Алтайского края и школьниками прошел рядом с фонтана на площади. После этого с сильными игроками можно было сразиться любому желающему. О том, как проходил турнир — смотрите в нашем репортаже.

Отметим, что до этого в честь 73-й годовщины Победы в краевом шахматном клубе был проведен традиционный праздничный рапид-турнир. В нем принимали участие исключительно ветераны – самые активные участники шахматного движения на Алтае. В турнире приняло участие ровно 73 участника.