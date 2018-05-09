"Армата", "Терминатор", роботы и МиГи: парад Победы на Красной площади

Фото и видео: пресс-служба Кремля

Главный парад Победы прошел 9 мая на Красной площади в Москве — в нем приняли участие более 13 тысяч человек.

Всего по Красной площади прошли 33 парадных расчета. За ними проследовала механизированная колонна, движение которой открыл танк времен войны Т-34–85.

Также на Красной площади можно было лицезреть новейшие танки "Армата", машины пехоты "Курганец", бронетранспортеры "Бумеранг".

Кроме того, была продемонстрирована боевая машина поддержки танков "Терминатор", роботы "Уран", беспилотники "Катран" и "Корсар".

Общее количество боевой техники составило 150 единиц. Завершающей частью парада стал пролет авиации, в котором приняло участие 75 самолётов и вертолётов, включая истребители пятого поколения Су-57, а также истребители МиГ-29СМТ и новейшие авиационные комплексы "Кинжал" МиГ-31К.

За парадом наблюдали президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.